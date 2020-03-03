وسائل إعلام إيطالية تؤكد أن البابا فرنسيس خضع لفحص كورونا

خضع بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني لفحص فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته بنزلة برد الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية، أجرى البابا فرانسيس، البالغ من العمر 83 عاما، اختبار كورونا، والذي جاءت نتيجته سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس المستجد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفاتيكان لم يعلق على تلك الأنباء التي كشفتها الصحيفة الإيطالية.

وكان البابا فرانسيس تعرض لوعكة صحية، الأسبوع الماضي، وظهر خلال لقائه الجماهيري الأخير وهو يسعل، ما أسفر عن إلغائه لارتباطاته الرسمية لعدد من الأيام.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان إن البابا فرنسيس يواصل عمله من مقر إقامته في فندق سانت مارتا في الفاتيكان، ويستقبل أشخاصا على انفراد.

جدير بالذكر أن البابا البالغ من العمر 83 عاما، كان قد أزال جزءا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابا.