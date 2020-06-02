إصابات كورونا في تشيلي تتجاوز 100 ألف

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تشيلي 100 ألف حتى الآن، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد 1100 حالة.وشهدت تشيلي احتجاجات في الآونة الأخيرة.

ومن أجل كبح جماح تفشي الوباء، ظلت منطقة سانتياجو الكبرى قيد العزل على مدار أسابيع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس من أن وباء كورونا لم يصل إلى ذروته بعد في أمريكا اللاتينية.