الرئيس السيسي ومجلس الأمن القومي المصري يطالبان إثيوبيا بعدم الاستمرار في المماطلة
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الرئيس السيسي ومجلس الأمن القومي المصري يطالبان إثيوبيا بعدم الاستمرار في المماطلة

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العرب اليوم - الرئيس السيسي ومجلس الأمن القومي المصري يطالبان إثيوبيا بعدم الاستمرار في المماطلة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مجلس الأمن القومي لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.

وقال مجلس الأمن القومي في بيانه، اليوم الثلاثاء: "تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان".

وتابع البيان: "نرى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".

ونوه البيان بأن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.

وتابع: "رغم ما تقدم فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".

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الرئيس السيسي ومجلس الأمن القومي المصري يطالبان إثيوبيا بعدم الاستمرار في المماطلة الرئيس السيسي ومجلس الأمن القومي المصري يطالبان إثيوبيا بعدم الاستمرار في المماطلة



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