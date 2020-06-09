السيسي يلتقي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.