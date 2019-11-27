وزيرة الداخلية اللبنانية تحذر من أن لبنان يقف أمام مفترق طرق

حذرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، من أن لبنان يقف على مفترق طرق، معربة عن أملها في أن يختار اللبنانيون، ويسلكوا الطريق الصحيح.

وقالت الحسن في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" إن "البلد عمفترق طرق".

وأضافت "الله يلهمنا كلنا - و"كلنا يعني كلنا"- مسؤولين ومواطنين، ع اختيار وسلوك الطريق الصح".

وأكدت الوزيرة اللبنانية أن اللبنانيين ما زال لديهم الوقت كي يتجاوزوا الصعاب التي يواجهونها في بلدهم من أجل أن يصلوا به إلى بر الأمان، حسب تعبيرها.