أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤوليتهم عن الهجوم على مضختي نفط رئيسيتين في منطقة الرياض بالسعودية بواسطة 7 طائرات دون طيار.

. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء يحيى رسول، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "نفذ سلاح الجو المسير عملية على منشآت حيوية للعدو في محافظتي الدوادمي وعفيف بـ7 طائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو المسير".

وأوضح المتحدث أن "العملية استهدفت محطتي الضخ البترولية في الخط الأنبوب الرئيسي للنفط الـ8 و7 الذي يربط بين رأس التنورة وينبع".

وأضاف أن الهجوم استهدف الخط النفطي "الذي يضم 3 ملايين برميل نفط يوميا"، مؤكدا "العملية الناجحة التي نفذت بعد رصد دقيق والتعاون مع الشرفاء من أبناء تلك المناطق للتوقف الكامل لضخ النفط عبر ذلك الأنبوب".

ولفت المتحدث إلى أن هذه "العملية النوعية في إطار الرد المشروع على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز ووطننا"، مشددا "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ عمليات نوعية أخرى ردا على استمرار الجرائم والحصار".