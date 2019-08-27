أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء، سعد معن، عن إلقاء القبض على "داعشي" قام بتحطيم آثار متحف الموصل بشمال العراق خلال سيطرة تنظيم "داعش" على هذه المدينة.

وقال اللواء سعد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن "قوة مشتركة من مديرية شؤون أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بنينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية، الذي جاء باعترافاته قيامه بتهديم وتخريب الآثار الموجودة في متحف الموصل".