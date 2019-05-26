قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في بلدة عراقية قرب الحدود السورية

أفاد مراسلنا بسقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة 8 آخرين بجروح، في تفجير سيارة مفخخة هز بلدة عراقية واقعة قرب الحدود السورية.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية أن الهجوم الإرهابي كان بسيارة شحن مفخخة نوع "كيا" واستهدف سوقا في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة في محافظة نينوى.