قالت الولايات المتحدة السبت، إنها "تشعر بقلق كبير" إزاء "عدم تسامح" روسيا مع حرية التعبير، وذلك في الذكرى السادسة لاغتيال بوريس نيمتسوف، أحد أبرز منتقدي فلاديمير بوتين.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن "الذين يدافعون عن حرياتهم وديمقراطيتهم في روسيا ما زالوا هدفاً للهجمات والاغتيالات. الشعب الروسي يستحق أفضل من ذلك".