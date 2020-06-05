وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا غوايدو في السفارة الفرنسية بكاراكاس
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وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا غوايدو في السفارة الفرنسية بكاراكاس

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العرب اليوم - وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا غوايدو في السفارة الفرنسية بكاراكاس

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا
فنزويليا - العرب اليوم

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا أن زعيم المعارضة خوان غوايدو موجود في السفارة الفرنسية في كراكاس، بعد ثلاثة أيام من تلميح الرئيس نيكولاس مادورو إلى أن غريمه “مختبئ” في إحدى الممثليات الدبلوماسية.

وردا منه على سؤال عما إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجودا في مقر إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجودا داخل سفارة فرنسا، قال أرييزا “لا يمكننا الدخول إلى مقر سفارة أي بلد كان – في هذه الحالة سفارتي إسبانيا أو فرنسا”، مضيفاً أن الاعتقال بالقوة “غير ممكن”.

وكان غوايدو الثلاثاء قد توجه في جولة دولية استمرت 23 يوما خرق خلالها حظرا على سفره فرضته حكومة الرئيس المطعون في شرعيته مادورو.

وفي 19 يناير من العام الحالي، بدأ غوايدو جولة دولية حملته إلى كولومبيا وعدد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة.

وقد استقبله في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعده بالقضاء على طغيان الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقبيل عودته حذّرت واشنطن نظام مادورو من تبعات أيّ محاولة لمنع زعيم المعارضة الفنزويلية من العودة إلى بلاده.

والاثنين أكد نائب الرئيس الفنزويلي ديوسدادو كابيو أنه لن يحدث شيء عند عودة غوايدو، وقال “لا أحد يعرف متى ستنتهي نزهته السياحية. في الواقع هذا لا يهمنا (…) لن يحدث شيئ”.

وأوضح أن المعارض الملاحق قضائيا بتهمة خيانة الوطن لن يتمكن من الإفلات من العقاب، لكنه لم يشر إلى احتمال توقيفه. وقال إن العدل يتأخر أحيانا لكنه يأتي في نهاية المطاف.

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وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا غوايدو في السفارة الفرنسية بكاراكاس وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا غوايدو في السفارة الفرنسية بكاراكاس



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