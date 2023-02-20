الدفاع الروسية تُعلن مقتل ستة جنود جراء حريق في خندق بمقاطعة كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 6 من الأفراد العسكريين في المنطقة العسكرية الغربية في خندق بمقاطعة كورسك عقب انتهاك المتطلبات الأمنية والسلامة بالتعامل مع المواد القابلة للاحتراق.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، "وقع الحادث في 20 فبراير. انتهك جنود من وحدة المنطقة العسكرية الغربية في خندق عسكري بمنطقة كورسك قواعد السلامة عند التعامل مع المواد القابلة للاحتراق، وبعد ذلك اشتعل سائل قابل للاشتعال في المخبأ.. نتيجة للنيران التي اجتاحت المخبأ بسرعة.. تسبب بمقتل ستة جنود".

وأوضحت وكالة تاس الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ، أن مخبأ الأفراد العسكريين يقع بالقرب من قرية أولانوك، مقاطعة سودجانسكي، منطقة كورسك. اندلع الحريق حوالي الساعة 10:40 صباح يوم 20 فبراير. وقال المصدر إن الذخيرة انفجرت جراء ذلك.