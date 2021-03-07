مصر تشدد على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة التزام الأطراف الليبية كافة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي.

وكان شكري استقبل الأحد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش الذي أطلعه على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض معه رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان، إن شكري أكد أيضاً ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسي الفاعل، بما يضمن المُضي قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.