وزير الخارجية المصري سامح شكري يشدد على ضرورة التزام كل الأطراف في ليبيا بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة