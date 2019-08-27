حرق منزل مرشحة سابقة للانتخابات الرئاسية التونسية

قالت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية بتونس، ليلى الهمامي، إن منزلها تعرض للحرق، ونشرت فيديو يوثق الحادثة، مؤكدة على أنها فقدت أثاثها بالكامل ومستندات ووثائق هامة.

وأعلنت الهمامي يوم أمس الاثنين، في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها ستدخل في إضراب قاس عن الطعام إلى حين التعرف على الجاني، ولم تستبعد أن تكون هذه الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد التي رفض ترشيحها إليها.