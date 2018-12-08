انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اقتراحا بإنشاء جيش أوروبي موحد وطالب الدول الأوروبية بـ"مساهمة عادلة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، "لم تنجح فكرة الجيش الأوروبي في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، لكن الولايات المتحدة كانت داعمة وستظل داعمة. كل ما نطلبه هو أن تدفعوا نصيبكم العادل في حلف الناتو".

وأضاف ترامب "تدفع ألمانيا 1% بينما تدفع الولايات المتحدة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأكبر، لحماية أوروبا".