اعتبر الكرملين أنه "يستحيل" توقيع معاهدة سلام بين روسيا واليابان "في دقيقة واحدة"، وذلك عشية مفاوضات في موسكو بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء شينزو آبي في شأن جزر الكوريل المتنازع عليها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين بأن "الرئيس الروسي قال منذ البداية إن التوصل الى معاهدة سلام مع اليابان هي عملية ستستغرق وقتا طويلا".

وأضاف "نعتزم أن نبذل ما في وسعنا لتقصير هذا الوقت الى أقصى حد. ولكن ينبغي الادراك أنه يستحيل بكل بساطة حل هذه القضية في دقيقة واحدة".

ويستقبل بوتين الثلاثاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الكرملين لاجراء مفاوضات حول قضية الجزر المتنازع عليها في أرخبيل الكوريل والتي تحول منذ أكثر من سبعين عاماً دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

وكان الاتحاد السوفياتي السابق ضم هذه الجزر البركانية الاربع إثر الحرب العالمية الثانية ولا تزال طوكيو تطالب بها.

وتظاهر مئات الروس الاحد ضد احتمال التنازل لليابان عن جزر الكوريل.

وتحدث آبي في كلمة لمناسبة العام الجديد عن ضرورة مساعدة السكان الروس في جزر الكوريل الجنوبية "على تفهم وقبول واقع أن السيادة على أراضيهم ستتغير".

وتشدد روسيا من جهتها على أن على اليابان أن تقبل أولا بنتائج الحرب العالمية الثانية بما فيها سيادة روسيا على هذه الجزر.