النيابة العامة التركية تحقق في مخالفات الانتخابات البلدية في اسطنبول

فتحت النيابة العامة في تركيا 32 تحقيقا في البلاغات حول المخالفات التي تم ارتكابها أثناء الانتخابات البلدية الأخيرة في اسطنبول التي جرت يوم 31 آذار الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس، بأن النيابة العامة التركية استدعت أكثر من 100 مسؤول من مراكز الاقتراع في اسطنبول لاستجوابهم كمشتبه بهم.

ودعا حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول التي فازت بها المعارضة، وإجراء انتخابات جديدة.

وجاء ذلك بعد أن فقد الحزب الحاكم سيطرته على اسطنبول والعاصمة أنقرة نتيجة الانتخابات المحلية (البلدية) التي جرت بتركيا في نهاية شهر آذار الماضي.