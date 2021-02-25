وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوث الأميركي لليمن جهود إنهاء الحرب

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، جهود إنهاء الحرب الدائرة هناك.وقالت وكالة الأنباء العمانية الخميس، إن البوسعيدي ناقش خلال استقباله ليندركينغ تطورات الأوضاع في اليمن، مضيفة أن الجانبين أكدا على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية، ودعم جهود تحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية عبر الحوار البناء والمفاوضات السلمية.