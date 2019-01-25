إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ ألمانية تقل مهاجرين بالدخول لمياهها الإقليمي

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه سمح لسفينة إنقاذ ألمانية تحمل على متنها 47 مهاجرا تم إنقاذهم من البحر المتوسط بالدخول إلى مياهها الإقليمية بسبب سوء أحوال الطقس. واوضح خفر السواحل الإيطالي قوله إن السفينة التابعة لمنظمة "سي ووتش" الإغاثية الألمانية تبعد ما بين ميل إلى ميلين عن مدينة "سرقوسة" بجزيرة صقلية ويحيط بها زوارق تابعة لخفر السواحل والشرطة الإيطالية. وكتبت منظمة "سي ووتش" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أنها لم تتسلم أي رد بشأن الطلبات العديدة التي بعثتها لطلب الدخول إلى ميناء برفقة المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر المتوسط يوم السبت الماضي قبالة سواحل ليببا. تجدر الإشارة إلى أن كلا من إيطاليا ومالطا ترفضان السماح لسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية بالدخول إلى موانئها، معللتين ذلك بأنه محاولة لردع قوارب تهريب المهاجرين التي تبحر من ليبيا عبر تقليل فرص الإنقاذ.