وزارة الدفاع الأرمنية تعلن أن محاولات توريط الجيش في السياسة غير مقبولة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن رفضها لـ"محاولات توريط الجيش في السياسة"، ردا على إصدار هيئة الأركان العامة بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.