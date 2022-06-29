استهداف موكب مسؤول أمني رفيع في عدن اليمنية

أفاد مراسلنا في اليمن، باستهداف موكب اللواء صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن وأفاد مراسلنا بنجاة اللواء صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج من الانفجار، بينما قتل وجرح عدد من مرافقيه وبعض المدنيين ووقع الانفجار بمديرية خور مكسر بالقرب من كلية التربية وثانوية للبنات وعلى مقربة من بوابة مطار عدن الدولي.