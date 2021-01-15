الجيش النيجيري يقضي على 64 مسلحًا من جماعة بوكو حرام الإرهابية

تمكّن الجيش النيجيري من القضاء على 64 مسلحًا من جماعة بوكو حرام الإرهابية في عمليات عسكرية متعددة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد وأوضح المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينتشي، في مؤتمر صحفي أن العمليات شملت غارات جوية استهدفت أوكار المسلحين في منطقة جوجبا الحكومية المحلية، ومنطقة بوني يادي، وقرية كافا بمحافظة يوبي، بهدف طرد الجماعة الإرهابية من معاقلهم في المنطقة المضطربة.