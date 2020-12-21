مقتل 5 جنودٍ واختطاف 35 مدنيًّا في نيجيريا

قتل 5 جنود نيجيريين واختطف 35 مدنيًا في هجومين منفصلين بمحافظة بورنو شمال شرقي نيجيريا وأوضحت مصادرُ أمنيةٌ أن الهجوم الأول استهدف قافلة عسكرية، على بعد 44 كلم من مايدوغوري عاصمة محافظة بورنو، فيما استهدف الثاني قافلة مدنية وأضرم المسلحون النارَ في شاحنة وسيارتين، من أصل 9 كانت تنقل مدنيين، استُهْدِفُوا من طرفهم يذكر أن الجيش النيجيري قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع تحرير أكثر من 300 تلميذ مختطفين من طرف مسلحين، وتبنت جماعة بوكوحرام لاحقا عملية اختطافهم.