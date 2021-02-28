الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه في الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيو اي.وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون واليابان في مختلف المجالات، ومد جسور التواصل الحضاري والمعرفي والثقافي.