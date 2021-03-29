رئيس هيئة قناة السويس يعلن استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية مهاب مميش اليوم، استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة، وذلك بعد أيام من تعطل الملاحة عبر هذا الممر الملاحي الهام.