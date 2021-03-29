مستشار السيسي يكشف عن أضرار قد تكون لحقت بالسفينة الجانحة نتيجة اصطدامها بحافة قناة السويس

كشف مستشار الرئيس المصري لهيئة قناة السويس مهاب مميش، أن السفينة "إيفر جيفن"، قد تكون تعرضت لبعض التلف في الجزء الأمامي نتيجة الاصطدام بحافة قناة السويس

وأشار الفريق ممش لصحيفة "اليوم السابع"، إلى أن السفينة، قد تجرى لها بعض عمليات الإصلاح والصيانة، في الجزء الأمامى، نتيجة ما تعرضت له خلال الاصطدام بحافة القناة.

وأكد مميش، أن عملية تفويج السفن المتوقفة في القناة وعددها 370، ستبدأ من اليوم وتستمر لثلاثة أيام أو أربعة حتى تعود القناة لطبيعتها مرة أخرى.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ مهاب مميش، قد أعلن نجاح تعويم السفينة الجانحة بصورة كلية.

وأشار مميش إلى أنه تجرى حاليا عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة "إيفر جيفين"، التي ترفع علم بنما، بهدف التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.