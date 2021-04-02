ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار تايوان إلى 51 قتيلاً و146 مصاباً

ارتفع عدد ضحايا حادث خروج القطار عن مساره في شرق تايوان، الجمعة، ليصل إلى 51 قتيلاً من بينهم فرنسي، فضلاً عن 146 مصاباً في الحادث، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

كانت الشرطة المحلية في تايوان، أعلنت اصطدام قطار ركاب بشاحنة على القضبان وخروجه عن مساره جزئياً خارج نفق للسكك الحديدية على طول الساحل الشرقي للبلاد، الجمعة، في حادث يعتبر الأكثر دموية في تايوان.وقال مسؤولون في مقاطعة هوالين، إن جهود الإنقاذ مستمرة في القطار الذي كان على متنه أكثر من 400 راكب، وهو واحد من أحدث القطارات في تايوان.

وأشار وينغ هوي بينغ، مسؤول الإعلام بالسكك الحديدية، إلى أنه تم إنقاذ معظم ركاب القطار، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث في العربات المحطمة عن "عدة أشخاص" قد يكونوا عالقين.وقال وينغ، إن شاحنة في موقع إنشاءات تديره إدارة السكك الحديدية انزلقت على القضبان من موقع العمل على سفح التل أعلى القضبان، وكانت الشاحنة خارج الخدمة في ذلك الوقت، موضحاً أن سرعة القطار لم تكن مؤكدة عندما اصطدم بالشاحنة