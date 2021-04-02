خروج قطار عن القضبان في تايوان وسقوط قتلى

قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق شرقي البلاد، اليوم الجمعة، وأن أربعة على الأقل لقوا حتفهم.وأضافت الإدارة في بيان أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق، بحسب رويترز.

وقال البيان "الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين لا تبدو عليهم علامات الحياة".وقالت الإدارة إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم وجرى نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، بينما ينتظر نحو 20 مصابا بجروح طفيفة النقل إلى المستشفى.وذكرت أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.