انتحارية تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

ذكرت الإذاعة الرسمية في تونس، الاثنين، أن انفجارا ضرب وسط تونس العاصمة، حيث هرعت قوات الأمن وطوقت موقع الحادث.

وقالت الإذاعة الرسمية إن امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف دورية أمنية في وقت الذروة بالقرب من مقر وزارة الداخلية التونسية.

وأضافت أن هناك جرحى سقطوا من جراء التفجير الإرهابي، الذي ضرب المنطقة.