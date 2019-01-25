ألمانيا تعلن دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده تدعم رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد. وقال ماس - في تصريح له - على هامش زيارته لمقر الأمم المتحدة في واشنطن : "لسنا محايدين في هذه المسألة، إننا ندعم ما يفعله جوايدو هناك".

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن السبب في ذلك، هو أن ألمانيا لديها مشكلات كبرى في الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد. وتابع قائلا: "كان واضحا أن هناك انتهاكات كثيرة لقانون الانتخابات، لدرجة أنه يصعب الحديث عن انتخابات ديمقراطية هناك"، ولذلك تؤيد الحكومة الألمانية إجراء انتخابات جديدة.وكان خوان جوايدو، رئيس البرلمان ورئيس المعارضة في فنزويلا، قد أعلن نفسه 23 يناير "رئيسا بالوكالة" أمام الآلاف من مؤيديه في العاصمة كراكاس، ما أسفر عنه اندلاع مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في العاصمة.