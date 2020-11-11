الجيش المصري يتوصل إلى استراتيجية لمواجهة التدخل العسكري في ليبيا
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الجيش المصري يتوصل إلى استراتيجية لمواجهة التدخل العسكري في ليبيا

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العرب اليوم - الجيش المصري يتوصل إلى استراتيجية لمواجهة التدخل العسكري في ليبيا

القوات المسلحة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن عقد ندوة استراتيجية عسكرية لايجاد أنسب الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي والإقليمي.

وقالت إن هيئة البحوث العسكرية نظمت الندوة الاستراتيجية للعام البحثي 2020 ، تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لمجابهة تهديدات التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن القومي".

وأكد رئيس هيئة البحوث العسكرية المصرية، أن العلاقات المصرية الليبية ليست فقط مجرد علاقات جوار جغرافى وإنما هي علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى مختلف العصور.

وأشار إلى أن هيئة البحوث العسكرية توصلت إلى مقترح استراتيجية قومية تجابه التحديات الناتجة عن التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية.

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الجيش المصري يتوصل إلى استراتيجية لمواجهة التدخل العسكري في ليبيا الجيش المصري يتوصل إلى استراتيجية لمواجهة التدخل العسكري في ليبيا



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