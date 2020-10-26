القوات المسلحة المصرية تهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي أعاده الله علينا بالخير والبركات

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ .وجاء في نص البرقية : "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف داعيًا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وشعبه بكل الخير والبركات".

وأضاف:"ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المشرفة لميلاد خير البشر محمد صلوات الله عليه وسلامه يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التى كلفها بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره".

وتابع:"والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير ".كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ .

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة .