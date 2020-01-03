الدوحة تتعجب من رفض أبو الغيط التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية القطرية إنها "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة" تخصيص أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا.ووفقا ولكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أكدت الخارجية القطرية أن تصريح أبو الغيط "يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019".وكان أحمد أبو الغيط، أعلن في وقت سابق أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض "التدخلات العسكرية غير العربية" في الأزمة الليبية.ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده "أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية".