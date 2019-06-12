تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 تموز

قرّرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو/تموز المقبل.

وأقام النادي الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل، ونُظرت اليوم الثلاثاء أول جلساتها.

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