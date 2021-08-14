سقوط طائرة إطفاء روسية أثناء إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش في تركيا

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة إطفاء أثناء إخماد الحرائق بولاية قهرمان مرعش. ونقلت قناة NTV التلفزيونية التركية عن إدارة الغابات الوطنية أن الطائرة من طراز "بي-200"، استأجرتها تركيا من روسيا، وتحطمت قرب مدينة قهرمان مرعش بشرق البلاد. وأضافت الإدارة أن مصير طاقم الطائرة مجهول، مشيرة إلى أنه كان يتكون من 8 أفراد هم 6 مواطنين روس ومواطنان تركيان.