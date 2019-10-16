مستشارة الرئيس الأسد تؤكد أن الصدام مع الجيش التركي أمر محتمل

اعتبرت بثينة رشوان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، أن العملية التركية غزو وعدوان على السيادة السورية، وهدفها اقتطاع أراض من سوريا والعراق، وقالت مستشارة الأسد إن روسيا بصدد عقد لقاء أمني سوري تركي في سوتشي، لمناقشة الوضع على الأرض، متوقعة أن الصدام مع الجيش التركي أمر محتمل.

ونقلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري على تليغرام، أن وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن "السلوك العدواني لنظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهدد جدياً عمل لجنة مناقشة الدستور ويطيل أمد الأزمة في سوريا".

وقال المعلم إن "السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي السورية"، وذكرت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أنه أجرى محادثات مع المعلم في دمشق، الأربعاء.

التخطيط لزيارة المبعوث إلى دمشق لبحث التجهيزات لأول اجتماع للجنة الدستورية السورية والمقرر عقده في جنيف يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، وأضاف وزير خارجية النظام السوري في حديثه للمبعوث الأممي أن "سوريا ستستمر بمواجهة التنظيمات الإرهابية والقوات المعتدية على سيادتها واستقلالها"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "سوريا مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة".