دي ميستورا يشارك في لقاء أستانا حول سورية

أعلن مدير قسم آسيا وإفريقيا، بوزارة الخارجية الكازاخستانية، حيدربيك توماتوف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، سيشارك في لقاء أستانا، حول سوريا.

وقال توماتوف للصحفيين "سيحضر اللقاء المرتقب بصفة مراقب وفد أممي برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد أردني ".

ويبدأ لقاء أستانا بشأن سوريا غداً/ الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية ويستمر يومين؛ حيث يركز على اللجنة الدستورية لسوريا والوضع الميداني في الأراضي السورية، خاصة في إدلب، كما سيتطرق إلى تنفيذ اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في سبتمبر.