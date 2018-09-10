إغلاق مطار ليون في فرنسا بعدما اقتحمه شخص بسيارته

أغلقت السلطات الفرنسية مدرج مطار ليون الفرنسي ،اليوم الاثنين، أثناء ملاحقة الشرطة لشخص صدم بسيارة مبنى الركاب وقادها بسرعة على المدرج قبل أن تعتقله الشرطة، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن حركة الطيران توقفت بالكامل بعد الواقعة، مضيفة أن الرجل كان يصرخ "الله أكبر" مدعيا أنه "مبعوث الله"، ولم تكشف السلطات عن هوية الرجل حتى الآن.