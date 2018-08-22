الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج
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الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج

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العرب اليوم - الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج

الملك سلمان بن عبدالعزيز
مكة المكرمة - العرب اليوم


الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج 

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الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج



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الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي رؤساء الوفود المشاركين في الحج



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