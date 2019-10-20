محافظ بابل يقدم توضيحًا حول تسجيل يتضمن أوامر اعتداء على المتظاهرين

أكد العبادي انه ادلى بشهادته، بشأن التسجيل الصوتي المنسوب الى رئيس مجلس المحافظة، والتي تضمنت إصدار الأخير أوامر بالاعتداء على المتظاهرين، لافتا الى ان تصريح رئيس مجلس المحافظة، صدر اثناء اجتماع تشاوري، ولم يمثل أوامر رسمية للجهات الأمنية.