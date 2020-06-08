وزير الخارجية العراقي يلتقي بالسفير الأمريكي

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مكتبه اليوم بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ماثيو تولر، وأبلغه بشروع وزارته بإكمال الاستعدادات لانطلاق الحوارالإستراتيجي بين بغداد وواشنطن المزمع إجراؤه في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأفادت الخارجية العراقية في بيان اليوم ، أن الوزيرفؤاد حسين عدّ هذه الخطوة محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن، مُشدّدًا على ضرورة مواصلة المساعي الإيجابية لتطوير مُختلِف أوجه التعاون الثنائيّ المتميز.

وأكد عمق العلاقات الإستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، مبينًا أهمّية تفعيل التعاون الثنائي وصولاً إلى تحقيق مصالح البلدين.

من جانبه أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه لوزير الخارجية العراقي لمناسبة تسنّمه منصبه ، معربًا عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائيّة بين البلدين ارتقاءً نوعيًّا، بما يحقق مصالح الشعبين.