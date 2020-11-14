أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ
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أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ

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العرب اليوم - أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ

وزارة الصحة الأرمينية
أرمينيا - العرب اليوم

أعلنت أرمينيا، يوم السبت، مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ، الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمينية، ألينا نيكوغوسيان، عبر فيسبوك: "حتى الساعة تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكريا، من بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها".

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤولة الأرمينية قولها أن عملية تبادل الجثث مع أذربيجان لا تزال في بداياتها، مشيرة إلى أن "الأطراف المتحاربة لا تمتلك حتى الآن أرقاما نهائية".

في المقابل، لم تكشف أذربيجان عن الخسائر البشرية في صفوف قواتها، مكتفية بالإعلان عن مقتل 93 مدنيا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان مطلع الأسبوع، برعاية روسية، اتفاقا لوقف إطلاق النار ينهي النزاع المستجد. ويكرس الاتفاق المكاسب التي حققتها القوات الأذربيجانية على الأرض وينص على التخلي عن مناطق إضافية لصالح باكو. 

 

 

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أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ



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