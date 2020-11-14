وزارة الصحة الأرمنية تؤكد مقتل 2317 عسكريا في قره باغ

أكدت وزارة الصحة الأرمنية، اليوم السبت، أن جثث 2317 من العسكريين الأرمن القتلى في حرب قره باغ، تم فحصها حتى الآن من قبل خبراء الطب الشرعي.وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، ألينا نوكوغوسيان، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن بعض الجثث لم يتم التعرف عليها بعد.

وأضافت نيكوغوسيان أن عمليات تبادل جثث القتلى مع الجانب الأذربيجاني لا تزال في بدايتها، ولا يملك الجانبان المتنازعان في هذه المرحلة الأرقام النهائية لعدد القتلى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت أذربيجان تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمني، في منطقة قره باغ المتنازع عليها، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف الأعمال القتالية.

ويوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع في "جمهورية قره باغ"، غير المعترف بها، بأن 1383 من عسكرييها قتلوا منذ اشتعال جبهة النزاع المسلح في المنطقة في 27 سبتمبر الماضي