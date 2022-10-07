إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 9 و16 أكتوبر الجاري بسبب الأعياد اليهودية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، لن يتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية خلال أيام الأسبوع بين عيد العرش اليهودي وعيد فرحة التوراة".