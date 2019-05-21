اصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي برطعة جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة برطعة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في السوق التجاري بالبلدة وسط اطلاق كثيف للنيران. وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن جنود الاحتلال تمركزوا وسط البلدة وفي منطقة السوق التجاري وشرعوا بمداهمات فيما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل الشبان الفلسطينيين، لافتا إلى استجواب جيش الاحتلال مواطنين في منطقة السوق وسط مواجهات أدت الى اصابات بالاختناق جراء اطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين.

