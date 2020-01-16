بوتين يبحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الإقليمية، ووفق بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية فقد "تحدث نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التطورات الإقليمية الأخيرة وحول ملف المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا"​​​.

وكانت محكمة روسية قد أصدرت على المواطنة الإسرائيلية، التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وتم اعتقالها في أبريل الماضي، حكما بالسجن لمدة 7.5 سنة بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها.