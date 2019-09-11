الأردن تؤكد أن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك بعد تصريحات نتنياهو

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونه، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.