فلسطين تعلن إغلاق محافظة رام الله والبيرة في إطار مكافحة كورونا

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، اعتباراً من مساء السبت، وحتى صباح الأحد 14 مارس، في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وأضافت، أنه تقرر أيضاً إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.