أمريكا تعلن حصولها على على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول

قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها حصلت على 335 مليون دولار تعويضات من السودان، معلنة "بداية فصل جديد من العلاقات" بين البلدين وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، أن واشنطن حصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وتفجير المدمرة يو.إس.إس كول عام 2000 ومقتل الدبلوماسي جون جرانفيل عام 2008.

وتابع: "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد بعض العزاء عن المآسي الفظيعة التي وقعت" في إشارة إلى الضحايا ومضى قائلا: "وبطي صفحة هذه العملية الصعبة، يمكن لفصل جديد في العلاقات الأمريكية السودانية أن يبدأ" وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال إن الخرطوم أودعت مبلغ 335 مليون دولار، في إطار اتفاق لدفع تعويضات لناجين وأهالي قتلى أمريكيين سقطوا في هجمات وقعت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، عام 1998 ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن واشنطن رفعت اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضع البلاد على قائمتها السوداء وأضاف في تغريدة آنذاك أن "الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين واشنطن والخرطوم نحو تعاون أكبر" ووصف بومبيو في تغريدته الحدث بالقول: "هذا يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين".