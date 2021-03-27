وزير الخارجية الأميركي يدين عنف السلطات العسكرية ضد المحتجين في ميانمار

أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تصاعد عنف السلطات العسكرية في ميانمار ضد المتظاهرين، السبت، واصفاً شعب ميانمار بـ"الشجاع".وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نحن مرعوبون من إراقة الدماء التي ترتكبها قوات الأمن البورمية، والتي تظهر أن المجلس العسكري سيضحي بأرواح الناس لخدمة القلة. أبعث بأحر التعازي لأسر الضحايا. يرفض شعب بورما الشجاع حكم الإرهاب العسكري".